شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"تعليم البرلمان" يطالب الوزارة بوقف استغلال أولياء الأمور في "بيزنس" المقابلات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم، بوضع نظام موحدا لمصروفات المقابلات الشخصية، وعدم ترك الأمور للمدارس، حتى لا يحدث استغلال لأولياء الأمور، حيث أن هذه المشكلة تزداد حدة يوما بعد يوم.

وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مواعيد التقديم للالتحاق بالمدارس الخاصة، بدأت منذ فترة قصيرة، أصبحت معركة تتكرر سنويًا بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة، وتنتهي لصالح أصحاب المدارس الذين بدأوا بالفعل في تلقي طلبات قبول التحاق الطلاب بالمدارس للعام الدراسي المقبل 2019 / 2020 الذي ينطلق رسميًا في نهاية سبتمبر 2019.

وأشار عضو اللجنة، إلي أن ما يحدث في المقابلات الشخصية بالمدارس، فلا يعقل أن يتم السؤال عن عدد السيارات التي تملكها الأسرة، أو مكان المصيف، وكذلك أمور مرتبطة بالحياة الشخصية، فضلا عن جمع أموال مبالغ فيها مقابل أبليكيشن التقدم للالتحاق بالمدرسة، الذي يبدأ سعره من 500 جنيه ويصل إلى 3 آلاف جنيه في بعض المدارس الخاصة.

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