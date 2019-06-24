محمد بن سلمان وبومبيو يؤكدان التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية

اجري ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء مباحثات مع وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. بومبيو أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - العلاقات التاريخية بين البلدين ومناقشة آخر التطورات والأحداث في المنطقة.. مؤكدين الوقوف جنبًا إلى جنب من أجل التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية ومحاربة التطرف والإرهاب.

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