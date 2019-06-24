تربية نينوى تعلن اطلاق سراح مدير حساباتها و16 موظفا

اعلنت مديرية تربية محافظة نينوى، الاثنين، إطلاق سراح مدير حساباتها و16 موظفا، بعد اعتقلوا يوم امس للتحقيق معهم بشأن قضية تحويل الرواتب والعمولات المستقطعة.
وقال الفضلي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم اليوم إطلاق سراح مدير حسابات تربية نينوى رائد اسماعيل فضلا عن 16 من الموظفين، بعد ان اعتقلوا امس وفق أوامر قضائية من قبل هيئة النزاهة".
واضاف الفضلي، أن "اعتقالهم كان بحجة التحقيق بخصوص عمليات تحويل الرواتب والعمولات المستقطعة من الموظفين والشركة التي تقوم بتحويل المبالغ من بغداد الى الموصل".
واضاف الفضلي، أن "اعتقالهم كان بحجة التحقيق بخصوص عمليات تحويل الرواتب والعمولات المستقطعة من الموظفين والشركة التي تقوم بتحويل المبالغ من بغداد الى الموصل".
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