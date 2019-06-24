السودان مدينا هجوم أبها: جريمة حرب وانتهاك صارخ

أدان السودان بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، وأسفر عن مقتل شخص، وإصابة أكثر من عشرين.

وأصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا، الإثنين، قالت فيه: "إن استهداف مطار مدني يستخدمه آلاف المدنيين يوميا هو جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وتهديد مباشر لسلامة المدنيين بمن فيهم قاصدو بيت الله الحرام في موسم الحج".

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وأضاف البيان: أن استهداف استقرار وسلامة أراضي السعودية يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة وللسلم والأمن الدوليين".

وأعرب البيان عن تضامن السودان الكامل مع السعودية في وجه التهديدات الإرهابية، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات التي تمثل الشرعية الدولية باتخاذ ما يلزم للتصدي لهذه التهديدات والقضاء عليها".

واستشهد شخص وأصيب 7 آخرون، مساء الأحد، في هجوم نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، بحسب العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأضاف المالكي، في بيان، أن الشخص المتوفى سوري الجنسية، وكان مقيما بالسعودية واستشهد متأثرا بإصابته في الهجوم.