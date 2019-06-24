الان تتابع مسؤول أمريكي: نعمل مع حلفائنا لتشكيل تحالف لحماية حرية الملاحة في الخليج والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال مسؤول أمريكي رفيع، إن واشنطن تعمل مع حلفائها لتشكيل تحالف لحماية حرية الملاحة في الخليج، عن طريق برنامج إنذار ودوريات مراقبة.
وأضاف في تصريحات اليوم الإثنين، أن برنامج الإنذار يهدف للردع الاستباقي ولحماية السفن وسيساعد واشنطن وحلفاءها على متابعة حركة السفن.
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