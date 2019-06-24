ريال مدريد يعقد المهمة على "الشياطين الحمر"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، طلب مبلغا خياليا من أجل الاستغناء عن أحد لاعبي فريقه لصالح مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب ما نقله موقع صحيفة "ديلي ستار"، فإن ريال مدريد يريد الحصول على مبلغ 482 مليون يورو، من أجل التخلي عن خدمات رافاييل فاران لصالح الشياطين الحمر.

ويريد مانشستر يونايتد، التعاقد بشتى الطرق مع فاران في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يرى النادي الإنجليزي أن مدافع ريال مدريد، يمكن أن يساعد في حل مشاكل المانيو الدفاعية.

ونوه الموقع أن بيريز لا ينوي التخلي عن فاران، ويدرك أن فريق "الشياطين الحمر" لن يدفع هذا المبلغ المالي الكبير.

يُشار إلى أن رافاييل فاران يحظى بإعجاب مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، الذي يريد العودة بالفريق إلى منصات التتويج المحلية والقارية.