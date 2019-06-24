انت الان تتابع ترامب يزور كوريا الجنوبية الاسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

من المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، يومي 29 و30 من حزيران/يونيو الجاري.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المتحدثة باسم القصر الرئاسي، جو مين-جونج، قولها اليوم الاثنين في بيان صحفي، إن ترامب سيعقد لقاء القمة مع الرئيس مون جيه-إن، يوم الأحد المقبل الموافق 30 من حزيران/يونيو.

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وسيكون لقاء القمة المرتقب هو الثامن منذ تنصيب الرئيس مون، ويأتي بعد 80 يوما من لقاء القمة الأخير بين البلدين، والذي انعقد بواشنطن في نيسان/إبريل الماضي.

وقالت المتحدثة إن زيارة ترامب تأتي تلبية لدعوة مون التي وجهها له أثناء قمتهما الأخيرة في نيسان/أبريل الماضي.