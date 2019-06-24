شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول روسي: موسكو وشركاؤها سيتصدون للعقوبات الأمريكية على إيران والان مع التفاصيل

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف في تصريحات الإثنين موسكو وشركاءها سيتصدون للعقوبات الأميركية على إيران.

ورأي في تصريحات "أن أميركا تتعمد تصعيد التوتر بشأن إيران.

إلى ذلك، دعا للحوار مع إيران، قائلاً:" أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران بدلاً من السعي للحوار"

وتأتي تلك التصريحات الروسية بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيفرض عقوبات جديدة وقوبة اليوم على إيران.

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وقال ترمب في برنامج "واجه الصحافة" على قناة "إن بي سي"، مساء الأحد، إنه سيفرض مزيدا من العقوبات على إيران اعتبارا من الاثنين، لكنه أشار إلى أنه مستعد للسعي من أجل التوصل لاتفاق لدعم اقتصادها، وذلك في خطوة تهدف على ما يبدو لتخفيف التوتر.

ورداً على سؤال عما تريده إيران، قال ترمب: "أعتقد أنهم يريدون التفاوض. أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة. والصفقة معي نووية. لن يكون بوسعهم امتلاك سلاح نووي، ولا أعتقد أنهم يحبذون الوضع الذي هم فيه حاليا. اقتصادهم متعثر تماما".

من جهته، قال مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني الاثنين إنه إذا أرادت الولايات المتحدة من إيران تقديم تنازلات تتجاوز بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 فعليها تقديم حوافز تتجاوز تلك الواردة في هذا الاتفاق أيضا.

وتمثل التصريحات بادرة نادرة على أن إيران قد تبحث مع واشنطن تقديم تنازلات جديدة، لكن حسام الدين آشنا مستشار روحاني كرر موقف طهران بأن من المستحيل إجراء محادثات ما لم ترفع واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها بعد انسحابها من الاتفاق العام الماضي.