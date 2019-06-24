ارقام الدوري الممتاز.. الجولة الماضية الاكثر تسجيلاً للاهداف

المحلل الكمي حسام المعمار، اكد أن "الدور السابق هو اول واكثر دور سجلت فيه الاهداف، حيث تم تسجيل 30 هدفاً، اي بمعدل 3 اهداف في المباراة الواحدة".

واوضح "احتجنا 32 دوراً، كي نرفع مستوى التسجيل الى الرقم الصحي، الذي يمكن له ان يفرز لنا هدافا او صانع العاب او تطبيق صحيح للاساليب الهجومية التي تكررها الاجهزة الفنية على اللاعبين باستمرار وغيرها".



وبين أن "الادوار السبعة الاخيرة، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدل التسجيل وهذه علامة جيدة وان كانت متاخرة".