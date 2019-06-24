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2019-06-24 | 11:01
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شهدت الجولة الـ13 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، تسجيل اكبر عدد من الاهداف في الموسم 2018/ 2019.
المحلل الكمي حسام المعمار، اكد أن "الدور السابق هو اول واكثر دور سجلت فيه الاهداف، حيث تم تسجيل 30 هدفاً، اي بمعدل 3 اهداف في المباراة الواحدة".
واوضح "احتجنا 32 دوراً، كي نرفع مستوى التسجيل الى الرقم الصحي، الذي يمكن له ان يفرز لنا هدافا او صانع العاب او تطبيق صحيح للاساليب الهجومية التي تكررها الاجهزة الفنية على اللاعبين باستمرار وغيرها".
وبين أن "الادوار السبعة الاخيرة، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدل التسجيل وهذه علامة جيدة وان كانت متاخرة".
واوضح "احتجنا 32 دوراً، كي نرفع مستوى التسجيل الى الرقم الصحي، الذي يمكن له ان يفرز لنا هدافا او صانع العاب او تطبيق صحيح للاساليب الهجومية التي تكررها الاجهزة الفنية على اللاعبين باستمرار وغيرها".
وبين أن "الادوار السبعة الاخيرة، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدل التسجيل وهذه علامة جيدة وان كانت متاخرة".
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر ارقام الدوري الممتاز.. الجولة الماضية الاكثر تسجيلاً للاهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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