بومبيو في السعودية..وإيران تتصدر أجندة الزيارة

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الإثنين، إلى السعودية، في زيارة تبحث الملف الإيراني، وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

ومن المتوقع أن يلتقي بومبيو العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة، قبل أن يتوجه إلى الإمارات، بحسب ما أفاد مسؤولون أمريكيون.

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وقبيل صعوده الطائرة، تحدث بومبيو للصحفيين، متطرقا إلى حادثة إسقاط إيران للطائرة الأمريكية المسيرة، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن طهران ليست لديها أي مصداقية فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بهذا الاعتداء، موضحا أن النظام الإيراني سيواصل عرض الأخبار المزيفة.

ونوه وزير الخارجية الأمريكي بأنه ستكون هناك سلسلة جديدة من العقوبات على طهران لحرمانها من الموارد لتمويل الإرهاب وتصنيع السلاح النووي.

وأمس الأول، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيفرض عقوبات جديدة على إيران، الإثنين.

إعلانٌ يأتي بعدما تراجع ترامب في اللحظات الأخيرة عن توجيه ضربة عسكرية لإيران ردا على إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة في المياه الدولية بمضيق هرمز.