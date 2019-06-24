مقتل 9 دواعش شمال بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الأحد، مقتل 9 من عناصر تنظيم داعش واعتقال 3 آخرين في عمليات أمنية شمال بغداد.

وقالت الخلية في بيان لها أنه "بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي تم تنفيذ ضربتين جويتين من قبل طيران التحالف الدولي في جزيرة حاوي أصلان التابعة إلى لناحية حمام العليل 60 كيلومترا جنوب الموصل، مما أسفر عن مقتل 9 من عناصر داعش من ضمنهم الإرهابي (مشتاق خليف صالح الجبوري) قائد المجموعة الإرهابية، بالإضافة لتدمير أحد الأنفاق".

وأضافت أن "قوة من وكالة الاستخبارات ألقت القبض على 3 من عناصر عصابات تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سامراء 120/كيلومترا شمال بغداد وهم مطلوبون بقضايا إرهابية، وقد اعترفوا من خلال التحقيق".

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وذكرت الخلية أن "أبطال جهاز مكافحة الإرهاب في قيادة العمليات الخاصة الثانية وبإسناد من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي نفذوا عمليات نوعية استمرت ليومين، لتعقب فلول عصابات داعش الإرهابية جنوبي منطقة الحضر وصولاً إلى منطقة الصينية جنوب غربي مدينة الموصل".

وأشارت إلى عمليات إنزال متعددة وتعقب وتفتيش دقيق وأسفرت عن تدمير عشرة أنفاق وكهوف وقتل إرهابيين كانوا بداخلها، وحرق مستودعات خاصة بالعصابات الإرهابية، إضافة إلى قطع وتدمير طريق الإمداد للإرهابيين بين الحضر والصينية والمناطق المحيطة بهما".

ويشار إلى أن خلايا تنظيم داعش لاتزال نشطة في العراق رغم إعلان بغداد في نهاية عام2017 القضاء على التنظيم عسكرياً في البلاد.