ترامب يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

أعلن البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور البلاد الأسبوع المقبل لمناقشة سبل إحياء المحادثات النووية مع كوريا الشمالية.
وأوضح أنه من المقرر أن يبدأ ترامب، السبت المقبل، زيارته التي تستمر يومين وسيعقد قمة مع الرئيس مون جاي إن يوم الأحد بعد قمة زعماء مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي كانغ كيونغ هوا، لبحث زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية، والوضع في شبه الجزيرة الكورية.
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