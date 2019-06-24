ترامب يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

أعلن البيت الأزرق الرئاسي في ​كوريا الجنوبية​، أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيزور البلاد الأسبوع المقبل لمناقشة سبل إحياء المحادثات النووية مع ​كوريا الشمالية​.

وأوضح أنه من المقرر أن يبدأ ترامب، السبت المقبل، زيارته التي تستمر يومين وسيعقد قمة مع الرئيس مون جاي إن يوم الأحد بعد قمة زعماء ​مجموعة العشرين​ التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.

وكان وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ قد أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي كانغ كيونغ هوا، لبحث زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية، والوضع في شبه ​الجزيرة​ الكورية.