الأمم المتحدة: 55 ألفا من عناصر داعش وعائلاتهم معتقلون في سوريا والعراق

أفادت ​الأمم المتحدة​ بان "55 ألفا من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي وعائلاتهم معتقلون في ​سوريا​ و​العراق​"، مشيرةً إلى أنه "يجب إعادة أسر المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق إن كانت لا تتم محاكمتهم"، مؤكدةً أنه "على الدول المعنية أن تتحمل مسؤولية مواطنيها المقاتلين في سوريا والعراق".

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