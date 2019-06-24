سفير واشنطن بالرياض يندد باستهداف أبها: هجوم جبان

ندد السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد، الإثنين، بالهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية واستهدف مطار أبها، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين.

وقال السفير جون أبي زيد، في تغريدة على تويتر "إن السفارة تتابع التقارير بشأن الهجوم الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي".

وأضاف "ندين بأشد العبارات هذا الهجوم، ونقدم أعمق تعازينا لأسر وأصدقاء ضحايا هذا الهجوم الشنيع الذي استهدف المدنيين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

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وأعلن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين، مساء الأحد، في هجوم إرهابي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية، استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وأضاف المالكي، في بيان، أن الشخص المتوفى سوري الجنسية، وكان مقيما بالسعودية، واستشهد متأثرا بإصابته في الهجوم.

وأكد أن مليشيا الحوثي مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين، مشددا على أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية يثبت تورط النظام الإيراني في دعم مليشيا الحوثي.

ولفت التحالف العربي إلى الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع مليشيا الحوثي الإرهابية بما يكفل حماية المدنيين.