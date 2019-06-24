شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صناعة البرلمان": مشروع قانون للتصدى لظاهرة انتشار العلامات التجارية المقلدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه سيتقدم مع بداية دور الانعقاد الخامس بتعديلات على قانون حماية الملكية الفكرية، للتصدى لظاهرة حجم العلامات التجارية المُقلدة وغير الحقيقية التى تُصنع فى مصر وتبلغ أضعاف.

ولفت، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن التعديلات ستشمل إجراءات فورية ورادعه أكثر فى التصدى لانتشار هذه الظاهره خاصة وأن طول المدة يجعل المسئول عن تصنيع هذه العلامات يهرب من تطبيق العقوبة وأثرها لا نشعر به، موضحا أنه سيسعى من خلال التعديل الذى يعمل على دراسته بأن ينظم التقاضى أمام دوائر معينة لتتخذ قرار سريع وتحديد من المسئول بالضبطية القضائية.

وتابع قائلا "العمل على تضمينه توضيح الشروط الخاصة بالمصادرة للسلعة.. وتغليظ العقوبات التى تزيد من فرص التصدى لانتشار هذه الظاهرة ".

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وشدد "عامر " أن حجم العلامات التجارية المُقلدة وغير الحقيقية التى تُصنع فى مصر تبلغ أضعاف ما يتم ضبطه من الأجهزة الرقابية، بجانب تضخم حجم ما يتم تهريبه من ماركات مُقلدة فى الغذاء والأدوات الكهربائية وملابس الرياضية.

وأكد أن التحديات التى تواجه حماية الملكية الفكرية فى مصر، كثيرة وأهمها مشكلة التسجيل، وخاصة فى التصميمات الصناعية وتشعب الاختصاصات بين الجهات المسئولة، وتزايد الاستيلاء على التصاميم المستخدمة بالمواقع مما يضر بالصناعة المصرية.