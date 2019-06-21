رويترز: قوات أميركا تستعد لإجلاء بعض متعاقديها من قاعدة عسكرية بالعراق بسبب التهديات الامنية

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بان "القوات الأميركية تستعد لإجلاء بعض متعاقدي شركتي لوكهيد مارتن وساليبورت في قاعدة عسكرية بالعراق بسبب التهديدات الامنية".

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