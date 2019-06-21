الصدر يدعو إلى منع السياسيين العراقيين من الحج

دعا زعيم ​التيار الصدري​، ​مقتدى الصدر​ الى منع السياسيين العراقيين من الذهاب إلى الحج هذا العام ومنع حصص الأحزاب لهذا العام على الأقل، وإذا منعت مرارا، فهذا أفضل"، مشيراً إلى أنه "يجب ألا تكون حصص عوائل الشهداء والجرحى على حساب عامة الناس".

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