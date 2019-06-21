الهجرة الدولية تدعو إيطاليا لاستقبال 43 مهاجرا عالقين في المتوسط

دعت ​منظمة الهجرة الدولية​، الحكومة الإيطالية إلى "استقبال 43 مهاجرا غير نظامي أنقذتهم من الغرق منذ 10 أيام في مياه ​البحر المتوسط​"، مشيرةً إلى أن "سفينة تابعة لمنظمة "سي ووتش" الألمانية غير حكومية أنقذت في 12 حزيران الجاري 43 مهاجرا في البحر المتوسط".

ولفتت إلى أن "السلطات الإيطالية لا تسمح للسفينة بمغادرة مكانها قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية منذ 10 أيام، معربا عن تنديده بهذا الموقف"، موضحةً أن "​السفينة​ "See Watch 3" تحمل على متنها 53 مهاجرا، سمحت السلطات الإيطالية، السبت الماضي، بنقل 10 منهم إلى البر لأسباب صحية".

وأشارت إلى أن "​الحكومة الليبية​ دعت السفينة إلى الرسو في شواطئها، بينما طالبت الحكومة الإيطالية السفينة بالذهاب إلى العاصمة الليبية ​طرابلس​".