التحالف العربي: استهداف قوارب مفخخة للحوثيين شمالي الحديدة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن عملية نوعية طالت أهدافا عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي الارهابية شمالي محافظة الحديدة من بينها قوارب مفخخة كانت تعد لتهديد الملاحة الدولية.

وذكر التحالف العربي أن الأهداف تشمل قوارب مفخخة تم تجهيزها للأعمال الإرهابية ولتهديد الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية تتخذ من المواقع المدنية في شمال

الحديدة والتي وردت في إعادة الانتشار انطلاقا لعملياتها.

وأكد التحالف العربي على استمرار تحييد القدرات العدائية والإرهابية للميليشيات الحوثية، مطالبا المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وشدد في البيان أن " الاستهداف يتم وفق القانون الدولي وقواعده العرفية".