اخبار العالم

الجبير يتوعد إيران ويعترف بمساندة السودان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إيران من دفع الثمن إذا استمرت في "سياساتها العدائية" وذلك في مؤتمر صحافي في لندن الخميس.

وقال الجبير: "سيكون هناك ثمن يتعين على إيران دفعه إذا واصلت سياساتها العدائية" منددا ب"تكثيف الأنشطة الإيرانية" في الخليج.

وردا على سؤال عن تدخل عسكري سعودي محتمل في خليج عمان، حيث

هوجمت ناقلتان في 13 الشهر الحالي، رفض الجبير "الحديث عن خطوط حمر".

كما رفض فكرة اجراء "محادثات" مع طهران قائلا "نريد أفعالا لا أقوالا، كنا نتحدث طوال نحو 40 عاما مع إيران وهذا لم يسفر عن شيء".

من جهة اخرى، دعا الوزير إلى "التقدم نحو

Advertisements
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
عملية انتقالية" في السودان.

وبعد عدة أشهر من التظاهرات التي أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 ابريل، يتواجه المجلس العسكري وقوى الاحتجاج الرئيسية حول نقل السلطة.

ويقول خبراء أن تدعم الجنرالات على ما يبدو.

وقال الجبير "نحن ندعم كل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة السودان".

وأضاف أن السودانيين "قادرون على تحقيق تقدم نحو حكومة ذات صفة تمثيلية وديموقراطية، والحكومة التي يقترحونها تبقى شأنا خاصا بهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يتوعد إيران ويعترف بمساندة السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا