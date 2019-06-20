"إريال علم مصر".. اختراع أهالي المنوفية لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور ابوسالم :

"الحاجة أم الاختراع".. مقولة تربى عليها الكثير من المخترعين وأصحاب الإنجازات، وكانت الدافع لإيجاد بدائل بالإمكانيات المتاحة لديهم على بساطتها، ليسطروا بذلك صفحة في كتاب البشرية مضيئة باسمهم، ضاربين أروع الأمثلة في التحايل على الظروف والتعاطي مع الأزمات، كما هو الحال مع أبناء الشعب المصري في أصعب المواقف.

محافظة المنوفية كانت سباقة بعقول أبنائها من العاملين في مجال البرمجيات وأنظمة الاستقبال التلفزيوني الذين فطنوا إلى التحايل على ارتفاع أسعار أجهزة الاستقبال، ورغبوا في الوقوف إلى جوار التوجه الوطني بكسر احتكار قنوات بعينها للبطولات الكبرى، وعملوا على تصنيع عدد من أجهزة استقبال البث الأرضي الرقمي اليدوية وبيعها للأهالي بسعر أقل من ربع بدائلها في الأسواق .

رضا عبد ربه "فني دش" قال إن جهاز استقبال البث الأرضي الرقمي يباع في المراكز الكبرى بأسعار تبدأ من 470 جنيها إلى 700 جنيهاً لاستقبال قناة تايم سبورت الأرضية لمشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، مضيفا أن القرى في المحافظة فقيرة وليس لديها الرفاهية لشراء الجهاز بهذا السعر لمشاهدة المباريات .

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وأضاف "عبد ربه" "صنعًا إريال يباع في الأسواق بأسعار تبدأ من 50 جنيه إلى 100 جنيه، ويرجع هذا التفاوت في الأسعار إلى اختلاف خامة تصنيع الإريال الذى قد يكون من الخشب أو المعدن ويتم توصيله بطرف سلك والطرف الآخر في التلفزيون أو الشاشة ويصل سعر السلك و"البلابل" إلى 100 جنيه.

مشيرًا إلى أن بث قناة "تايم سبورت" على النايل سات سيكون الاستوديو التحليلي فقط وقبل بداية المباراة يتم تحويل البث الفضائي إلى أرضي على موجة 32 الخاصة بالقناة الثانية المصرية .

لافتًا إلى أن "إريال علم مصر" من صنع المنوفية التي تزينت أسطحها بهذا الإريال استعداداً لمشاهدة مباريات الأمم الأفريقية وذلك في خطوة هامة من الدولة لإنهاء احتكار القنوات الفضائية المشفرة المسيطرة على نقل البطولات المختلفة.