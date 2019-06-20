برنامج الأغذية العالمي يبدأ تعليقا جزئيا لتقديم المساعدات في اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
قال برنامج الأغذية العالمي، الخميس، إنه بدأ تعليقا جزئيا لتقديم المساعدات في اليمن بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن ضوابط تمنع تحويل الغذاء بعيدا عن بعض الناس الأكثر احتياجا في البلاد.
ويقدم البرنامج التابع للأمم المتحدة الغذاء لحوالي عشرة ملايين شخص في اليمن الذي يشهد حربا أهلية منذ أربعة أعوام ينظر إليها على نطاق واسع على أنها حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.
وقال بيان صادر عن البرنامج في وقت سابق إن "البرنامج يعمل عن كثب من أجل ضمان تلبیة كافة المواد الغذائیة التي یتم تسلیمھا للأشخاص المحتاجین، وفقا للمعاییر العلیا للسلامة".
وأضاف: نتشارك جمیعًا في إیصال مواد غذائیة ذات جودة إلى الأشخاص الذین یعانون من الجوع في الیمن"
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