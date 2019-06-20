تمور من السعودية للجزائر وتشاد واليمن

وسلم فريق المركز أمس 350 طناً من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر، كما سلم 80 طناً من التمور هدية المملكة لجمهورية تشاد.
ووقع مسؤولون من البلدين على محضر استلام الشحنة التي تأتي في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بالمركز لدعم الدول الشقيقة والصديقة.
مساعدات لليمن
وزع المركز أمس 665 كرتونا من التمور للأسر المتضررة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث جرى توزيع 150 كرتونا في حارة العقد، و185 كرتونا في الركابية، و170 كرتونا في الزريبة، و160 كرتونا من التمور في مربع الحنجلة.
كما وزع المركز 2340 كرتونا من التمور للأسر المتضررة والنازحة في مديريات صالة والقاهرة والمظفر بمحافظة تعز.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
لقاء في بيروت
التقى وفد من المركز برئاسة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز في بيروت مع مسؤولي وممثلي منظمات المجتمع المدني التي تعمل في لبنان لبحث المشاريع الإنسانية التي ينفذها المركز لصالح اللاجئين السوريين هناك، ولمعرفة احتياجاتهم الإنسانية.
والتقى الوفد خلال الزيارة مفتي منطقة عكار بشمال لبنان الشيخ زيد محمد بكار، وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، حيث أشاد البكار بالمستوى المهني المميز للمركز ودوره في خدمة العمل الإنساني في شتى أنحاء العالم وخصوصا لبنان.
هدايا المملكة
350 طناً من التمور للجزائر
80 طناً من التمور لتشاد
665 كرتونا من التمور للمتضررين في الحديدة اليمنية
2340 كرتونا من التمور للمتضررين والنازحين في تعز
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