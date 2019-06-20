كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تستضيف وزراء الخارجية والدفاع المصريين والروس الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف موسكو يوم الاثنين المقبل، اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في مصر وروسيا، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المشتركة.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الأوضاع في الشرق الأوسط والخليج، والأزمتين الليبية والسورية والتطورات الأخيرة في السودان، ومكافحة الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وبحسب الخارجية الروسية سيتعرض الوزراء للمجالات الرئيسية للتعاون الروسي المصري، لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.

ويشارك في هذا الاجتماع من روسيا، وزيرا الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو، ومن مصر وزيرا الخارجية سامح شكري والدفاع محمد أحمد زكي.

