كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية السعودي: لا محادثات مع قطر إلا إذا غيرت سلوكها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الخميس إنه لن يتم إجراء محادثات مع قطر طالما أنها لم تغير سلوكها.

ذكرت قناة الأخبار الإخبارية الحكومية، إن الجبير أكد على حالة الجمود في العلاقات بين الرياض والدوحة، قائلًا "العلاقة مع قطر الآن هي نفسها كما كانت منذ شهر مضى وقبل عام واحد".

وقال إن "أمن دول مجلس التعاون الخليجي لم يتأثر بالمقاطعة مع قطر"، وحث قطر على وقف أعمالها في المنطقة وحملات التحريض الإعلامي.

كما قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بسبب دعمها للإرهاب والتدخل المستمر في شؤون الدول الأخرى.

وفي وقت لاحق، اقترحت الدول الأربع مطالب باستئناف العلاقات، لكن الدوحة رفضتها.

