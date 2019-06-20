كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الأمريكي: طائرة الاستطلاع كانت على بعد 34 كيلومتراً من إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، على بعد 34 كيلومتراً تقريباً من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني.

وقال اللفتنانت جنرال جوزيف جواستيلا، قائد سلاح الجو في الشرق الأوسط، للصحفيين بمقر وزارة الدفاع (البنتاجون): "هذا الهجوم الخطير والتصعيدي غير مسؤول ووقع في محيط ممرات جوية معترف بها قانوناً بين دبي في الإمارات ومسقط بعمان، معرضاً المدنيين لخطر محتمل".

وأضاف بأن الطائرة المسيرة لم تنتهك المجال الجوي الإيراني «في أي وقت خلال مهمتها». وقال إنها سقطت في المجال الجوي الدولي بعد استهدافها.