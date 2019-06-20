الان تتابع “المصرية لحقوق الإنسان”: قطر هي الرأس المدبر للعمليات الإرهابية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 9 دقائق - 11:19 م, 20 يونيو 2019 م التعليقات: 0 رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، إن قطر هي الرأس المدبر للعمليات الإرهابية، مضيفا: “المجتمع الدولي عليه أن يغير قواعد صرف الأموال للإرهابيين”.

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