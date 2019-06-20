الان تتابع قادة الكونغرس يجتمعون بترامب بعد ساعة لبحث قضية “إسقاط الطائرة” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع قادة الكونغرس بالرئيس دونالد ترامب بعد ساعة لبحث قضية إسقاط الطائرة. وأسقطت إيران “بلا مبرر” بصاروخ أرض-جو طائرة بدون طيار أمريكية فوق مياه مضيق هرمز، حسبما قال الجيش الأمريكي. وقال الكابتن بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إن الطائرة التي أسقطت هي طائرة استطلاع. ووصف ما حدث بأنه “هجوم غير مبرر على مورد (سلاح) استطلاع أمريكي في الأجواء الدولية”.

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