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سلامة يبحث مع مفوض الاتحاد الأفريقي الأزمة الليبية

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جدة - خالد شويل - واس (طرابلس)

التقى مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، اليوم (الخميس)، بالعاصمة النرويجية أوسلو، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، على هامش المؤتمر السنوي للوساطة في النزاعات.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها، إن لقاء سلامة ووليامز وشرقي في أوسلو بحث الأوضاع في ليبيا، وإمكانية التوصل لحلول دائمة للأزمة الليبية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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