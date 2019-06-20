سلامة يبحث مع مفوض الاتحاد الأفريقي الأزمة الليبية

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جدة - خالد شويل - واس (طرابلس)التقى مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، اليوم (الخميس)، بالعاصمة النرويجية أوسلو، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، على هامش المؤتمر السنوي للوساطة في النزاعات.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها، إن لقاء سلامة ووليامز وشرقي في أوسلو بحث الأوضاع في ليبيا، وإمكانية التوصل لحلول دائمة للأزمة الليبية.
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