المفتي زغيب: ما قام به فرع المعلومات بموضوع عليى سلامة وابنه يؤكد أنه أداة بيد أجهزة غير لبنانية

أشار المفتي الشيخ ​عباس زغيب​، في بيان، إلى أن "ما قام به ​فرع المعلومات​ بما يتعلق باللبناني علي سلامة وابنه، يؤكد وبشكل واضح وفاضح أنه أداة بيد أجهزة غير لبنانية وأن عمله عمل عصابات"، مشيرًا إلى "أننا نطالب ​رئيس الجمهورية​ اللبنانية ​ميشال عون​ الذي سعى من أجل إعادة مواطنيه من الخارج بمنع إخراج علي سلامة وابنه من لبنان".

ولفت إلى أن "كما نعلم علم اليقين أن مدير عام ​الأمن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ لا يرضى بذلك لحرصه على لبنان واللبنانيين وهو اللواء المشهود له بسعيه المتواصل لإعادة كل مواطن لبناني الى وطنه حراً كريمًا شامخ الراس معتزًا بأن هناك سلطة تحميه ولا تنساه أو تتركه".