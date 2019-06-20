"خطة البرلمان": 6 هيئات اقتصادية ارتكبت مخالفت مالية فى موازناتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد تقرير للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 6 هيئات اقتصادية لم تعتمد مجالس إدارتها لمشروع موازناتها، ومن بين هذه الهيئات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى والمعهد القومى للإدارة.
وطالبت لجنة الخطة فى تقريرها حول موازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020، بإحالة موضوع عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لمشروعات موازناتها الى السلطات الأعلى لهذه الهيئات، لبحث أسباب عدم مباشرة هذه المجالس لاختصاصاتها فى هذا الخصوص فضلا عن تحديد المسئولية اذا ما تطلب الأمر، حيث أن تقديم مشروع موازنة الهيئة لمجلس النواب دون اعتماده من مجلس إدارتها أى دون استيفاء مقوماته التشريعية يدخل ضمن عداد المخالفات المالية المنصوص عليها فى المادة "34" من القانون 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة وتعديلاته.
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