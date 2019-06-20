شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن الاجتماعى": الحكومة حاسة بالناس "واحنا موجودين لخدمتهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة التضامن الإجتماعى، اهتمام الحكومة بالمواطنين وسعيها الدائم لتلبية احتياجاتهم، بقولها: "إحنا موجودين لخدمة الناس .. والحكومة حاسة بالمواطن".

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لمناقشة 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش تكافل وكرامة للخميس المقبل.

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وقالت إن أى شخص غير مستحق يخرج من معاش تكافل وكرامة، يدخل محله أخر مستحق، مضيفة: "عندنا موازنة لهذا البرنامج مُحددة تنفق لصالح البرنامج، وإحنا مش بنحوشها، إنما نرغب في توجيهها للمستحقين".

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وأضافت: التعليقات التى يصدرها البعض بأن الدعم النقدى "تكافل وكرامة" يذهب لغير مستحقية يٌثير المواطنين، ويضفى نوع من التشكيك حوله، مطالبة أى نائب يرى أن هناك حالة غير مستحقة يبلغ عنها لإيقاف المعاش الموجه له.

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وكان عدد من النواب قد وجهوا انتقادات لحذف بعض المواطنين من برنامجى "تكافل وكرامة"، والضمان الاجتماعى، حيث قال كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى بالغريبة، فيما قال النائب سيد بريدعة الوزيرة بزيارة محافظة المنيا لحل مشكلات تكافل و كرامة بالمافظة: " شرفينا بالزيارة و هذبحلك 7 عجول "، وعلقت الوزيرة قائلة: "ادبحهم و وزعهم على الناس الغلابة او وزع منهم "، من جانبه أشار النائب محسن خليل عن محافظة الفيوم أن مركز طامية به أعلي نسبة فقر و فشل كلوى فى مصر، بالاضافة إلى أن موظفى التضامن الاجتماعى بالمركز يعاملون المواطنين بصورة غير لائقة و يتطاولون عليهم ، وعلقت الوزيرة قائلة: "ابعت لى اسم اى موظف تطاول على المواطنين وسيتم احالته للنيابة فورا".

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وبدوره، اقترح الدكتور عبد الهادي القصبى، أن يرشح كل نائب من الحضور 100 حالة للحصول على معاش تكافل وكرامة، وتقديمها للوزيرة لبحث هذه الحالات ومنح المستحقين منها هذا المعاش، الأمر الذى رحبت به الوزيرة.

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