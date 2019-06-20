شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن الاجتماعى" تعلن الانتهاء من مشروع قانون التأمينات الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، على الانتهاء من مشروع القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرة إلى أنه سيتم إرساله إلى البرلمان خلال أيام.

‌

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبى، لمناقشة 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش تكافل وكرامة للخميس المقبل.

‌

Advertisements

وقالت الوزارة إن مشروع القانون تضمن باب لفض التشابكات وآخر للمزايا والعقوبات، مشيرة إلى أن هذا القانون تم العمل عليه منذ 4 سنوات.

‌

وتعقيباً على تساؤل الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، حول الإجراءات المتخذة فى ضوء سحب استشكال الحكومة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات، بعد قرار رئيس الجمهورية بسحبه، أشارت الوزارة إلى أنه تم إرسال خطاب لرئيس مجلس الدولة للوقوف على كيفية تطبيق الحكم، وتم إحالته إلى قسم الفتوى ونحن فى انتظار الرد، مؤكدة احترام احكام القضاء وأنها واجبه التنفيذ.

‌

‌