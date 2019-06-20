محكمة الإرهاب بسلا تعلن قرارها بشأن طلب إدخال المغراوي والرميد في قضية “شمهروش

رفضت محكمة الإرهاب بسلا، اليوم الخميس، ملتمس إدخال الوزير مصطفى الرميد ودار القرآن بمراكش التي يديرها عبد الرحمان المغراوي، طرفا في محاكمة المتهمين بقتل السائحتين.

وبعد التداول، قررت المحكمة قبول الملتمس شكلا ورفضه مضمونا، منهية طموح دفاع الضحية الدنماركية، بجر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد للمحاكمة، والشيخ السلفي محمد عبد الرحمان المغراوي.

وخلال الجلسة الخامسة لمحاكمة المتهمين بجريمة “شمهروش”، قدم دفاع الضحية الدنماركية، رسميا، ملتمسه بإدخال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، طرفا في القضية.

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وقال الفتاوي في كلمته أمام المحكمة، إن ملتمسه اليوم قدمه بتنسيق مع هيئة الدفاع الدنماركية التي تتابع القضية، ويقضي بإدخال الرميد، بسبب شريط فيديو منشور على “اليوتيوب” يوثق لحضور الرميد إبان حمله لحقيبة وزارة حقوق الإنسان لدار القرآن أمام الشيخ عبد الرحمان المغراوي، ومخاطبته بلفظ “يا سيدي”، وتحدث عن السياحة في مراكش بالقول إن “هذه المدينة يقصدها الناس حول العالم يمضون أوقاتا من أعمارهم يعصون الله”.

وقال دفاع الضحية الدنماركية إن الرميد كان يتعين عليه احترام الحكم السابق الصادر بإقفال دار القرآن، وهو الحكم الصادر باسم الملك، مضيفا “لا نقول أنه مسؤول ولكنه شاهد، والسلطة القضائية فوق الجميع”.

يشار إلى أن الدفاع سبق له أن قدم ملتمس جر جمعية دار القرآن “شارع آسفي” إلى المحكمة، ينتظر أن تبت فيه هيأة الحكم، بعد الانتهاء من الاستماع إلى باقي المتهمين.