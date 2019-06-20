ليورينتي من ريال مدريد إلى الجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سينتقل لاعب الوسط الدفاعي الاسباني، ماركوس ليورنتي، من ريال مدريد إلى جاره أتلتيكو مدريد لخمسة أعوام بعد اجتيازه الفحص الطبي، بحسب ما ذكر الأخير اليوم،الخميس، في صفقة قدرتها الصحف بأربعين مليون يورو.

كتب أتلتيكو في بيان من دون ذكر قيمة الصفقة "توصل أتلتيكو مدريد وريال مدريد الى اتفاق حول انتقال ماركوس ليورنتي الى فريقنا، بعد نجاحه في الفحص الطبي".

وبحسب موقع صحيفة "ماركا" اتفق الناديان على قيمة "بنحو أربعين مليون يورو" لضم اللاعب البالغ 24 عاما.

ولم يعول نادي ريال مدريد عليه كثيرا خصوصا المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في فترته الأولى بين 2016 و2018، والعائد قبل اشهر لانقاذ النادي بعد موسمه المخيب محليا وأوروبيا.

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ويعد هذا الانتقال ضمن سعي ريال لبيع بعض لاعبيه مقابل الانتقالات الضخمة التي عقدها وفاقت حتى الآن 300 مليون يورو، بضم البلجيكي ادين هازار، الفرنسي فرلان مندي، الصربي لوكا يوفيتش والبرازيليين رودريغو وايدر ميليتاو.

ومن جهة أتلتيكو، قد يكون قدوم ليورنتي لتعويض الرحيل المحتمل لرودريغو هرنانديز الى مانشستر سيتي الانجليزي.

ويبحث اتلتيكو أيضا عن تعويض رحيل هدافه الفرنسي انطوان غريزمان ومن الأسماء المحتملة لتعويضه البرتغالي الواعد جواو فيليكس مقابل 120 مليون يورو بحسب تقارير.