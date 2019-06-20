إيران والمفاوضات.. لا تشترِ العبد إلا والعصا معه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المكر.. والغدر.. والمراوغة.. صفات متلازمة لنظام ولاية الفقيه منذ نشأته في عام 1979، فبينما كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، يقوم بزيارة وصفت بالتاريخية إلى طهران، لتقديم مبادرة للوساطة بين الولايات المتحدة وإيرن، قد تقوم واشنطن بناء عليها بتخفيف حصارها الاقتصادي الخانق على رجال الملالي، وهو الحصار الذي أوشك على تصفير واردات إيران النفطية.

في ذات الوقت، كانت إيران تمارس غيها في المنطقة عبر أذرعتها المليشياوية تارة باستهداف إرهابيي الحوثي مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية، مما أسفر عن إصابة 26 شخصا بينهم نساء وأطفال، وتارة أخرى عبر قيام دورية تابعة للحرس الثوري الإيراني بمهاجمة سفينتين في خليج عمان على بعد 14 ميلا بحريا فقط من سواحل إيران، وهو الذي قوبل باستهجان عالمي، كونه يؤثر على واحد من أهم طرق التجارة العالمية.

وهذه الحماقات ترقى إلى كونها جرائم حرب متكاملة الأركان، كون استهداف المطارات المدنية أو السفن التجارية، أمرا مجرما في كل الاتفاقات الدولية.

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ونشر الجيش الأمريكي فيديو قال إنه لسفينة إيرانية تقوم بإزالة لغم لم ينفجر من هيكل ناقلة النفط اليابانية كوكورا كريسوس، وهي إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا للهجوم في خليج عمان، في واقعة جديدة تكشف تورط نظام الملالي في الأحداث الإرهابية التي شهدتها المنطقة الفترة الماضية.

لا تشـتَـرِ الـعَـبـد إلا والـعَـصَـا مـعــه * إِن الـعَـبِـيــدَ لأنـــجـــاسٌ مَـنـاكــيــد

ببيت شعر للشاعر أبو الطيب المتنبي، يشير بشكل واضح إلى أن سلوك السوء لن يتغير تحت أي ظرف، فهو صفة أصيلة في النفوس الدنيئة، كما هو حال النظام الإيراني.