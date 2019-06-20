شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للاعلام" يحقق مع مجلسى إدارة قناتى "بانوراما والحدث" الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابين إلى رئيسى مجلسي إدارة قنوات بانوراما والحدث اليوم، لاستكمال التحقيق في الواحدة ظهر الأحد المقبل، في اتهام القناتين بخرق حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق ببث مسلسلات ولقطات من مباريات كرة القدم دون إذن ملاكها.

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ونص الخطاب الموجه لرئيس مجلس إدارة قنوات بانوراما على الآتي: "بمناسبة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن استكمال التحقيق فيما يخص الشكاوى الواردة ضد قنواتكم والتي تتهمكم بعرض عدد من المسلسلات وبثها دون إذن من ملاكها، مما يعتبر مخالفة لقانون الملكية الفكرية، نفيدكم علما بأنه تحدد يوم الأحد 23 يونيو 2019 في تمام الساعة الواحدة ظهرا موعدا لجلسة التحقيق في هذا الأمر".

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بينما نص الخطاب الموجه لرئيس مجلس إدارة قناة الحدث اليوم على الآتي: "بمناسبة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن استكمال التحقيق فيما يخص الشكاوى الوادرة ضد قنواتكم بشأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وبث لقطات من مباريات كرة القدم ولقطات من شاشة قناة أون تي في دون إذن منها، نفيدكم علما بأنه تحدد يوم الأحد 23 يونيو 2019 في تمام الساعة الواحدة ظهرا موعدا لجلسة التحقيق في هذا الأمر".