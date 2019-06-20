شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى سعودى: العمليات التخريبية الإيرانية لزعزعة أسعار النفط العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الزعتر المحلل السياسى السعودى، إن العمليات التخريبية التي استهدفت سفنًا نفطية قبالة سواحل الفجيرة، ينظر لها كمحاولة يأمل النظام الإيراني أن تؤدي – كما صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو – إلى رفع أسعار النفط العالمية، ولذلك كان النظام الإيراني يأمل من هذه العمليات التخريبية أن تؤدي لزعزعة أسعار النفط العالمية.

وأكد الزعتر فى مقال له، إن العمليات التخريبية الإيرانية هى في محاولة يأمل منها إجبار الإدارة الأمريكية على التراجع عن الخطوة التي أقدمت عليها «بتصفير الصادرات النفطية»، والضغط على الدول المستوردة للنفط الإيراني بالتراجع عن الالتزام بالقرار الأمريكي، وهي خطوة لم تأت بنتائج إيجابية لمصلحة النظام الإيراني، كما كان يأمل ذلك، بل شكلت استمرارية الاستقرار في أسعار النفط العالمية صفعة للنظام الإيراني.

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