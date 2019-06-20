شكرا لقرائتكم الجبير: لا حوار مع قطر ما لم تغير سلوكها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الخميس، أنه "لا حوار مع قطر ما لم تغير سلوكها".

وعن أزمة العاصمة القطرية الدوحة مع دول الجوار، أكد الجبير جمود الموقف بين الرياض والدوحة بقوله: "العلاقة مع قطر الآن كما كانت قبل شهر وكما كانت قبل عام".

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وتقاطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر، منذ 5 يونيو/حزيران، على خلفية دعم الأخيرة للإرهاب وتدخلها في شؤون دول الجوار.

وتطال الاتهامات، الدوحة بدعم جماعات متطرفة عدة (من الإخوان إلى الحوثيين، مروراً بالقاعدة وداعش)، فضلا عن تأييدها لإيران في مواجهة دول الخليج، بالإضافة لعملها على زعزعة أمن هذه الدول وتحريض بعض المواطنين على حكوماتهم.

وقدمت الدول الأربع قائمة مطالب للدوحة من أجل عودة العلاقات، ولكن قطر رفضت الانصياع لتلك المطالب.