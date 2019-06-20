شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: "الحمدين" تحالف مع اليهود لإسقاط الأنظمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن النظام القطرى يتحالف مع اليهود، وهناك تعاون بينهما فى التحريض والقتل وإسقاط الأنظمة العربية.

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وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن هناك غزل بين تنظيم الحمدين الإرهابي ونظام الملالي في إيران عبرالقناة القطرية (العربي الجديد).

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وتابع الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أنه بالأدلة فإن عصابة الدوحة تحالفت مع اليهود ضد فلسطين بشهادة اليهود أنفسهم، ودعمت وحرضت على القتل والدمار وإسقاط أنظمة الحكم العربية لذلك لا نستغرب منهم سب الصحابة ليتقربوا من الفرس.

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وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: "بكل خسة ودناءة يمارس تنظيم الحمدين الإرهابي التسلط والظلم والإضطهاد والطغيان على نساء قطر، فمن نواقض المروءة ألا يساعد الرجل المرأة، فكيف إذا كان يظلمها ويعذبها! بغض النظر عن الدين.. أين الأخلاق أين شهامة العرب أين الرجولة أين الرحمة؟!".

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