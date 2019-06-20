شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف يعلن سقوط مقذوف حوثي بجازان ويتعهد بردع المليشيا والان مع التفاصيل

أعلن التحالف العربي، اليوم الخميس، سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة تحلية المياه في الشقيق. والشقيق هي مدينة سعودية تبعد عن جازان 150 وتتبع امارة منطقة جازان ونصفها يتبع عسير ولكن إداريا تتبع لجازان وتقع على ساحل البحر الأحمر. ووفق تصريحات ، أوضح التحالف أنه "لا أضرار بشرية ومادية من سقوط المقذوف الحوثي قرب محطة تحلية المياه في الشقيق". وبين التحالف، أن ميليشيات الحوثي اعترفت باستهداف مناطق مدنية ما يعتبر جريمة حرب. Advertisements وأشار إلى أن "النظام الإيراني مستمر بدعم وممارسة الإرهاب العابر للحدود". وشدد أن "ميليشيا الحوثي تتخذ من ميناء الحديدة منفذا لتهريب الأسلحة". وذكر أن "ميليشيا الحوثي تهدد من ميناء الحديدة الأمن الإقليمي والدولي". وتعهد التحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة لردع ميليشيا الحوثي

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