واضاف ان "انتاج العراق من بيض المائدة ارتفع هو الاخر خلال عام 2018 حيث قدر الانتاج بـ 855.2 مليون بيضة بارتفاع بلغ نسبته 17.2% عن انتاج العام الماضي لسنة 2017 حيث كان 729.9 مليون بيضة".
واشار الجهاز الى ان "الاحصائية لم تشمل انتاج الدجاج والبيض في اقليم كردستان".
وكانت الحكومة العراقية أطلقت مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي والحيواني في اب من عام 2008، فيما حددت سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، بما فيها منتجات الثروة الحيوانية.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي للاحصاء: ارتفاع كمية انتاج دجاج اللحم وبيض المائدة لعام 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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