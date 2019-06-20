المركزي للاحصاء: ارتفاع كمية انتاج دجاج اللحم وبيض المائدة لعام 2018

وقال الجهاز في احصائية اطلعت عليه، الخليج 365، إنه "قدر مجموع انتاج العراق من دجاج اللحم الحي 109.4 طن لسنة 2018 بارتفاع قدرت نسبته 13.8% عن انتاج العام الماضي لسنة 2017 حيث كان 96.1 طن".

واضاف ان "انتاج العراق من بيض المائدة ارتفع هو الاخر خلال عام 2018 حيث قدر الانتاج بـ 855.2 مليون بيضة بارتفاع بلغ نسبته 17.2% عن انتاج العام الماضي لسنة 2017 حيث كان 729.9 مليون بيضة".



واشار الجهاز الى ان "الاحصائية لم تشمل انتاج الدجاج والبيض في اقليم كردستان".

وكانت الحكومة العراقية أطلقت مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي والحيواني في اب من عام 2008، فيما حددت سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، بما فيها منتجات الثروة الحيوانية.