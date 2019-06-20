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دويتشه بنك في أمريكا يواجه تحقيقا جنائيا بشأن معاملات مشبوهة

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mohamad turki 0 تبليغ

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الان تتابع دويتشه بنك في أمريكا يواجه تحقيقا جنائيا بشأن معاملات مشبوهة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365:

تحقق السلطات الأمريكية مع مصرف “دويتشه بنك”، بشأن سوء تعامل جنائي محتمل لبروتوكولات مكافحة غسل الأموال، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز
نقلا عن سبعة مصادر لم تكشف عنها.

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ويتناول جزء من التحقيق كيفية تعامل البنك مع معاملات اعتبرها موظفوه مشبوهة. وبعض هذه المعاملات، حسب التقرير، على صلة بمستشار وصهر الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر.

وقالت تامي مكفادين، وهي موظفة سابقة في البنك، للصحيفة، الشهر الماضي، إنها أبلغت عن معاملات مشبوهة تتعلق بشركة كوشنر عام 2016 ، لكن رؤساءها لم يقدموا تقريرا إلى وزارة الخزانة الأمريكية.

في حين رفضت متحدثة باسم البنك التعليق على التقرير وأكدت أنها “ما زالت ملتزمة بالتعاون مع التحقيقات”.

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