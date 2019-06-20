وزير خارجية مصر يرد على تصريحات أردوغان بشأن "مرسي"

رد وزير خارجية مصر، على تصريحات الرئيس التركي حول مصر.

وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، أن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان حول مصر، لا ترقى إلى مستوى التعليق الجاد عليها.

واعتبر أن تصريحات أردوغان تعكس حقيقة ارتباطه بتنظيم الإخوان الإرهابي واحتضانه لنشر الفكر المتطرف الذي صاغته الجماعة.

وأشار إلى أن رغبة أردوغان في التغطية على تجاوزاته الداخلية والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي باتت مكشوفة.

وأكد أن سلوك الرئيس التركي ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصري وقيادته من مكتسبات ونجاحات.

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وكان الرئيس التركي أعلن، الأربعاء، أنه سيسعى إلى محاكمة الحكومة المصرية أمام المحاكم الدولية بسبب وفاة الرئيس السابق محمد مرسي الذي أصيب بنوبة قلبية خلال إحدى جلسات محاكمته في القاهرة الاثنين.

وقال أردوغان، في كلمة خلال تجمع انتخابي في اسطنبول: "مرسي لم يمت. لقد اغتيل". وأضاف: "نحن، باسم تركيا، سنتابع هذه القضية وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان محاكمة مصر أمام المحاكم الدولية بسبب وفاة مرسي".

وجاءت تصريحات أردوغان بعد يوم من وصفه لمرسي بـ"الشهيد".

يذكر أن مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، توفي يوم الاثنين بعد أن سقط مغشيا عليه في قاعة محكمة بالقاهرة أثناء محاكمته في قضية بتهمة التخابر.