هدف ميسي ينقذ الأرجنتين من الخسارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هز ليونيل ميسي الشباك من ركلة جزاء لتتعادل الأرجنتين 1-1 مع باراغواي، في كأس كوبا أميركا لكرة القدم، ليل الخميس، وتحافظ على آمالها في بلوغ دور الثمانية.

وتقدم ريتشارد سانشيز لباراغواي بتسديدة منخفضة في الدقيقة 37، بعد انطلاقة رائعة من ميجيل ألميرون من الناحية اليسرى.

لكن ميسي قائد الأرجنتين أدرك التعادل في الدقيقة 57، بعد لمسة يد ضد إيفان بيريس تدخل حكم الفيديو المساعد لاحتسابها.

وحصلت باراغواي على ركلة جزاء بعد ذلك بدقائق، لكن الحارس فرانكو أرماني أبعد تسديدة ديرليس جونزاليز.

وتتذيل الأرجنتين المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من مباراتين، لكنها تستطيع التأهل لدور الثمانية لو فازت على قطر صاحبة المركز الثالث في آخر مباريات المجموعة يوم الأحد.

وضمنت هذه النتيجة لكولومبيا صدارة المجموعة بست نقاط بتغلبها 1-صفر على قطر، فيما تأتي باراغواي في المركز الثاني برصيد نقطتين.

وأدخل ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين المؤقت أربعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت 2-صفر أمام كولومبيا، وأبعد عنها سيرجيو أجويرو. وبدا الفريق أكثر صلابة لكنه افتقر للإبداع.

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وجاءت أفضل فرص الأرجنتين عندما سيطر البديل أجويرو بصدره على تمريرة عرضية ومهدها إلى لاوتارو مارتينيز الذي سدد في العارضة. وسقطت الكرة أمام ميسي، لكن تسديدته أبعدها روبرتو فرنانديز حارس باراغواي.

وكان ميسي يستعد لتنفيذ ركلة ركنية عندما أشار الحكم بإيقاف اللعب من أجل مراجعة الهجمة مع حكم الفيديو المساعد، وأشار إلى أن تسديدة مارتينيز اصطدمت بذراع بيريس.

ونفذ مهاجم برشلونة، الذي يبحث عن لقبه الأول مع الأرجنتين بعد خسارة أربع مباريات نهائية كبيرة، الركلة بنجاح.

وكاد إدراك الأرجنتين التعادل ألا يدوم سوى لفترة قصيرة عندما تسبب نيكولاس أوتاميندي في ركلة جزاء بشكل ساذج. لكن أرماني تدخل لإنقاذ الموقف بإبعاد تسديدة جونزاليز.

وأبلغ مارتينيز مهاجم الأرجنتين الصحفيين "أعتقد أن الفريق تحسن بعد الصورة السيئة التي تركها من المباراة الأولى".

وأضاف "أمامنا مباراة صعبة للغاية لضمان التأهل لكننا سنقدم كل ما لدينا من أجل بلوغ الدور المقبل".