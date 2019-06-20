شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني يبدأ زيارته إلى كوريا الشمالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيونغ يانغ) بدأ الرئيس الصيني شي جينبينج اليوم زيارة رسمية إلى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية تستغرق يومين. بدأ الرئيس الصيني شي جينبينج اليوم زيارة رسمية إلى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية تستغرق يومين. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن وفدًا رفيع المستوى يضم وزير الخارجية وانج يي يرافق الرئيس الصيني خلال الزيارة. وتأتي زيارة الرئيس الصيني لبيونج يانغ تلبية لدعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الذي زار الصين عدة مرات.



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