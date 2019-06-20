انطلاق قمة "آسيان" في بانكوك بجدول أعمال يركز على الروهينجا والحرب التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك - (د ب أ):

انطلقت قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الرابعة والثلاثون نصف السنوية، في العاصمة التايلاندية بانكوم اليوم الخميس، حيث تتصدر أزمة لاجئي الروهينجا والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين جدول الأعمال.

ويجتمع قادة عشرة دول ، بمن فيهم زعيمة ميانمار الفعلية، أون سان سو تشي، خلال القمة التي تنعقد على مدار أربعة أيام ، لبحث التعاون الإقليمي.

وواجهت سو تشي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1991 لنضالها غير العنيف من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في ميانمار، انتقادات بسبب فظائع ارتكبها جيش ميانمار وتسببت في نزوح ما يقرب من 700 ألف شخص عبر الحدود إلى بنجلاديش عام 2017.

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وخلال القمة، يتوقع أن يبحث قادة آسيان عودة آمنة للروهينجا إلى ولاية راخين في ميانمار، التي فروا منها.

كما سيتم أيضا مناقشة آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لوسائل إعلام محلية أمس الأربعاء إن الدول الأعضاء بحاجة إلى الوحدة أثناء الاستعداد لتلك الآثار.