زلزال قوي يضرب البيرو

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر شمالي البيرو صباح اليوم الخميس.
وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.
وكان زلزالاً بقوة تراوحت بين 7.5 و8 درجات، ضرب منطقة غابات أمازونية في شمال البيرو مما أدى الى قتيل و11 جريحاً، في حين تهدمت منازل 51 عائلة.
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