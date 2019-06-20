للمرة الأولى منذ 14 عاماً.. الرئيس الصيني يصل إلى بيونج يانج

أفادت وسائل إعلام صينية أن الرئيس الصيني شي جين بينج وصل اليوم الخميس، إلى بيونج يانج في أول زيارة له إلى كوريا الشمالية منذ توليه مهام منصبه الرئاسي، في خطوة من شأنها أن تعطي دفعة جديدة للجهود المبذولة في سبيل إنهاء البرنامج النووي لبيونج يانج.



وحطت طائرة شي، الذي ترافقه زوجته بنغ ليوان ووزير خارجيته وانج يي ومسؤولين آخرين، الساعة 11,40 صباحاً بالتوقيت المحلي (02,40 ت غ)، وفقاً للتلفزيون المركزي الصيني.

وسيسعى شي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى تحسين العلاقات التي تدهورت بسبب تجارب بيونج يانج النووية ودعم بكين لاحقاً لعقوبات دولية عليها.



وكان الزعيم الكوري الشمالي قد زار حليفته من فترة الحرب الباردة أربع مرات في السنة الماضية فيما دعت بكين لتخفيف العقوبات.

غير أن الرئيس الصيني انتظر بعض الوقت للقيام بالزيارة لمعرفة كيفية تطور المحادثات النووية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وارتفعت الأعلام الصينية في بيونج يانج واصطف الأهالي على جانب الطرق ترحيباً بشي.



وخصصت صحيفة رودونج سينمون الناطقة باسم الحزب الحاكم النصف الأعلى من صفحتها الأولى للزيارة مع صورة ملونة له.

وقالت في مقالة افتتاحية إن الزيارة "ستكتب صفحة جديدة ودائمة في تاريخ الصداقة بين الجمهورية الشعبية الكورية الديموقراطية والصين".

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات النووية بين كيم وترامب بعد انهيار قمة ثانية بينهما في فبراير.

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