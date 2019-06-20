الثوري الإيراني يسقط طائرة تجسس أميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية، فجر اليوم الخميس، طائرة تجسس مسيرة أميركية بعد اختراقها المجال الجوي الإيراني.

وقالت وكالة "فارس" إن الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري أسقط، فجر اليوم، طائرة تجسس أميركية مسيرة بعد اختراقها أجواء إيران في سواحل محافظة هرمزكان جنوبي البلاد.

وأفادت العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان أصدرته بهذا الصدد، أنه "في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس قام الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري باستهداف وإسقاط طائرة تجسس أميركية من طراز ’غلوبال هاوك’ بعد أن اخترقت أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان".

في المقابل، نقلت "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم قيادة المركز الأميركية، المسؤول عن الشرق الأوسط رفضه التعليق على ذلك، وقال إنه "لم تكن هناك أية طائرة مسيرة فوق أراضي إيران".